تشهد أسواق المعادن والطاقة متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في ظل تذبذب أسعار الفضة في السوق المصرية وتماسك أسعار النفط الخام العالمية دون حاجز 93 دولاراً للبرميل.

أولاً: أسعار الفضة في مصر اليوم (بدون مصنعية)

العيار / الوحدة متوسط سعر البيع (جنيه) الفضة النقية عيار 999 75.00 - 75.75 الفضة عيار 925 (الإيطالي) 70.00 - 70.25 الفضة عيار 900 68.25 الفضة عيار 800 60.75 الجنيه الفضة 554 - 562

عالمياً، تتحرك أونصة الفضة في نطاق يتراوح بين 41.12 و42.93 دولاراً.

ثانياً: أسعار النفط العالمية