تشهد أسواق المعادن والطاقة متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في ظل تذبذب أسعار الفضة في السوق المصرية وتماسك أسعار النفط الخام العالمية دون حاجز 93 دولاراً للبرميل.
أولاً: أسعار الفضة في مصر اليوم (بدون مصنعية)
العيار / الوحدة
متوسط سعر البيع (جنيه)
الفضة النقية عيار 999
75.00 - 75.75
الفضة عيار 925 (الإيطالي)
70.00 - 70.25
الفضة عيار 900
68.25
الفضة عيار 800
60.75
الجنيه الفضة
554 - 562
عالمياً، تتحرك أونصة الفضة في نطاق يتراوح بين 41.12 و42.93 دولاراً.
ثانياً: أسعار النفط العالمية
خام برنت القياسي: يتداول بين 92.00 و92.60 دولاراً للبرميل.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI): يستقر قرب مستويات 83.00 إلى 83.50 دولاراً للبرميل وسط ترقب لتحركات الإمدادات والمخزونات الدولية.
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