تشهد المنطقة العربية زخماً لافتاً في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والشراكات التجارية الثنائية، حيث برز خلال الأيام الأخيرة إعلانان اقتصاديان بارزان في كل من الإمارات ومصر والعراق يعكسان التوجه نحو تعزيز أمن الطاقة والتكامل الاقتصادي.

الإغلاق المالي لمحطة «الطويلة C» في أبوظبي بـ 2.1 مليار دولار

أعلن تحالف استثماري تقوده شركة «الجميح للطاقة والمياه» بالشراكة مع شركة «طاقة» الإماراتية وشركاء دوليين عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة «الطويلة C» المستقلة لتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي.

القيمة الاستثمارية الإجمالية: تبلغ نحو 2.1 مليار دولار .

تبلغ نحو . القدرة الإنتاجية: تصل إلى 2.6 جيجاواط لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية ودعم الخطط التنموية والصناعية.

توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق

على الصعيد العربي المشترك، شهدت العلاقات المصرية العراقية تحركات دبلوماسية واقتصادية رفيعة المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة اتفاقيات تجارية ومالية جديدة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات المشتركة.

كما تناولت المباحثات ملفات التعاون في قطاع الطاقة، وبحث آليات توريد الشحنات النفطية وتأمين مسارات التجارة والإمداد، في وقت تؤكد فيه القاهرة على تسريع التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي وانتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز لرفع جاذبية المناخ الاستثماري الإقليمي.