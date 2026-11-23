استقرت تعاملات الأسواق الغذائية في مصر صباح اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 عند مستويات متقاربة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، مدفوعة بانتظام ضخ الإنتاج من المزارع وتوافر المعروض بمختلف المحافظات.
أولاً: أسعار الدواجن والبيض اليوم
|الصنف
|سعر المزرعة / الجملة
|السعر للمستهلك
|الفراخ البيضاء
|63 - 66 جنيهاً
|73 - 76 جنيهاً
|الفراخ الساسو (الحمراء)
|83 - 86 جنيهاً
|93 - 100 جنيه
|الفراخ البلدي
|95 - 100 جنيه
|100 - 110 جنيهات
|البانيه
|-
|190 - 270 جنيهاً (حسب المنطقة)
|كرتونة البيض الأبيض
|114 - 115 جنيهاً
|120 - 125 جنيهاً
|كرتونة البيض الأحمر
|122 - 124 جنيهاً
|125 - 134 جنيهاً
ثانياً: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة
- اللحم الكندوز: يتراوح متوسط سعره بين 430 و450 جنيهاً للكيلو.
- اللحم الضاني: يتراوح بين 485 و575 جنيهاً للكيلو حسب القطعية والمنطقة.
- اللحم البتلو: سجل بين 490 و500 جنيه للكيلو.
- اللحم الجملي: يدور حول 440 جنيهاً للكيلو.
- اللحوم السودانية والمستوردة (المبردة والمجمدة): تتراوح بين 275 و330 جنيهاً للكيلو في المجمعات والمنافذ.
ثالثاً: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
- السمك البلطي (درجة 1): 71 إلى 77 جنيهاً للكيلو، والبلطي (درجة 2): 68 إلى 71 جنيهاً.
- فيليه البلطي: 100 إلى 300 جنيه للكيلو حسب التجهيز.
- سمك البوري: 150 إلى 200 جنيه للكيلو، والمكرونة السويسي: 80 إلى 180 جنيهاً.
- السبيط والكاليماري: 250 إلى 450 جنيهاً، والكابوريا: 50 إلى 250 جنيهاً.
- الجمبري: يبدأ من 300 جنيه للحجم الصغير، ويتراوح بين 700 و1150 جنيهاً للأحجام الوسط والجامبو.
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