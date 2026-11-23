استقرت تعاملات الأسواق الغذائية في مصر صباح اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 عند مستويات متقاربة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، مدفوعة بانتظام ضخ الإنتاج من المزارع وتوافر المعروض بمختلف المحافظات.

أولاً: أسعار الدواجن والبيض اليوم

الصنف سعر المزرعة / الجملة السعر للمستهلك الفراخ البيضاء 63 - 66 جنيهاً 73 - 76 جنيهاً الفراخ الساسو (الحمراء) 83 - 86 جنيهاً 93 - 100 جنيه الفراخ البلدي 95 - 100 جنيه 100 - 110 جنيهات البانيه - 190 - 270 جنيهاً (حسب المنطقة) كرتونة البيض الأبيض 114 - 115 جنيهاً 120 - 125 جنيهاً كرتونة البيض الأحمر 122 - 124 جنيهاً 125 - 134 جنيهاً

ثانياً: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

اللحم الكندوز: يتراوح متوسط سعره بين 430 و450 جنيهاً للكيلو.

يتراوح متوسط سعره بين للكيلو. اللحم الضاني: يتراوح بين 485 و575 جنيهاً للكيلو حسب القطعية والمنطقة.

يتراوح بين للكيلو حسب القطعية والمنطقة. اللحم البتلو: سجل بين 490 و500 جنيه للكيلو.

سجل بين للكيلو. اللحم الجملي: يدور حول 440 جنيهاً للكيلو.

يدور حول للكيلو. اللحوم السودانية والمستوردة (المبردة والمجمدة): تتراوح بين 275 و330 جنيهاً للكيلو في المجمعات والمنافذ.

ثالثاً: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية