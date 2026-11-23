سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 في محلات الصاغة المصرية حالة من الاستقرار الحذر مع بداية التعاملات الصباحية، تزامناً مع هدوء نسبي في حركة الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار داخل البنوك المصرية، ليظل عيار 21 الأكثر طلباً وتداولاً محافظاً على مستوياته السعرية الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 (بدون مصنعية)

العيار / الوحدة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) عيار 24 6,295 - 6,325 6,330 - 6,365 عيار 21 (الأكثر مبيعاً) 5,510 - 5,535 5,540 - 5,570 عيار 18 4,722 - 4,744 4,748 - 4,774 عيار 14 3,673 - 3,690 3,693 - 3,713 الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 44,080 - 44,280 44,320 - 44,560

تفاصيل المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تختلف قيمة المصنعية المضافة على سعر الجرام من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، تبعاً لنوع المشغولات الذهبية ودقة التصنيع والعلامة التجارية:

المشغولات التقليدية (عيار 21): تتراوح المصنعية والدمغة غالباً بين 120 و200 جنيه للجرام الواحد.

تتراوح المصنعية والدمغة غالباً بين 120 و200 جنيه للجرام الواحد. المشغولات الإيطالية أو ذات الطابع الفاخر (عيار 18): قد تصل مصنعيتها إلى 250 جنيهاً أو أكثر وفقاً للشركة المنتجة.

قد تصل مصنعيتها إلى 250 جنيهاً أو أكثر وفقاً للشركة المنتجة. السبائك والعملات الذهبية: تتميز بانخفاض قيمة مصنعيتها مقارنة بالمشغولات، ما يجعلها الخيار الأول للراغبين في الادخار طويل الأجل، مع استرداد جزء من المصنعية عند إعادة البيع في حالات التغليف السليم (الكاش باك).

تساؤلات شائعة حول سوق الذهب الآن

هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم الانتظار؟

ينصح خبراء أسواق المال والمعادن النفيسة بتوجيه السيولة الفائضة للادخار في السبائك أو الجنيهات الذهبية على المدى المتوسط والطويل، مع تجنب المضاربة السريعة ومتابعة تحركات الأوقية عالمياً وسعر الصرف محلياً.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟

سعر البيع هو السعر الذي يشتري به المواطن الذهب من التاجر، أما سعر الشراء فهو السعر الذي يشتري به التاجر الذهب من المواطن، وعادةً ما يتراوح الفارق بينهما حول 20 إلى 35 جنيهاً للجرام الواحد.