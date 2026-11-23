تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الأيام المقبلة لإنهاء الترتيبات اللوجستية والفنية الخاصة ببدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 لما يقرب من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار التزام الدولة بصرف المستحقات في مواعيدها المقررة دون تأخير.

موعد وأماكن صرف معاشات ديسمبر 2026

من المقرر أن تبدأ عمليات الصرف رسمياً اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 عبر كافة القنوات المعتمدة لضمان سهولة الحصول على المستحقات ومنع التكدس، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك على مستوى الجمهورية.

منافذ مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن.

فروع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة ومنافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة.

كما تتيح الهيئة للمستفيدين خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش ومستحقاته باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي، بعد أن شملت المنظومة تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% التي أقرت في شهر يوليو الماضي.

انتظام صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر

بالتوازي مع استعدادات المعاشات، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم عن شهر نوفمبر 2026 من خلال نحو 40 ألف منفذ تشمل بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي.

وتُصرف السلع بالأسعار التموينية الثابتة دون تغيير، حيث يحصل كل مستفيد على 50 جنيهاً دعماً شهرياً حتى الفرد الرابع على البطاقة التموينية، و25 جنيهاً للفرد الخامس وما يليه، مع انتظام توافر السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة في المخازن ومنافذ الصرف.