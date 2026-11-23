تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 وتستمر غداً الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور رفيع المستوى من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بملفات التنمية المستدامة وشبكات الأمان الاجتماعي.

محاور وجلسات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

يركز المنتدى على استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير برامج الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية، وبحث آليات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ومن أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش:

تطوير برامج الدعم النقدي: استعراض تطورات برنامج «تكافل وكرامة» وكيفية الانتقال بالمستفيدين من مرحلة المساعدة النقدية إلى التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة.

استعراض تطورات برنامج «تكافل وكرامة» وكيفية الانتقال بالمستفيدين من مرحلة المساعدة النقدية إلى التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة. التحول الرقمي وقواعد البيانات: توظيف التكنولوجيا في تدقيق قواعد بيانات المستحقين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية.

توظيف التكنولوجيا في تدقيق قواعد بيانات المستحقين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية. التكامل الإقليمي والدولي: تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات التمويلية الدولية حول بناء منظومات حماية قادرة على الصمود أمام الأزمات.

أهمية الحدث في توقيت إقليمي ودولي مهم

تأتي استضافة مصر لهذا المحفل الدولي لتؤكد التزام الدولة بتعزيز البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على ربط المساعدات المباشرة ببرامج التعليم والرعاية الصحية والتمكين المهني، بما يرفع من جودة حياة المواطنين ويدعم خطط التنمية الشاملة.