أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دورها المحوري في ضمان أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث شدد مجلس الوزراء السعودي على أن المملكة واصلت بكل موثوقية تلبية احتياجات الأسواق الدولية من الإمدادات البترولية رغم التحديات الإقليمية وتوترات الملاحة البحرية.

تعافي قوي في الإنتاج والصادرات النفطية

أظهرت البيانات التشغيلية الأخيرة في قطاع الطاقة السعودي قفزة نوعية في مرونة الإمدادات، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة لشركة أرامكو السعودية وقدرتها على إدارة مسارات التصدير البديلة بكفاءة:

إنتاج الخام: ارتفع إلى نحو 10.6 مليون برميل يومياً .

ارتفع إلى نحو . صادرات النفط: تجاوزت حاجز 6.7 مليون برميل يومياً، ما أسهم في امتصاص التقلبات في الأسواق العالمية.

توسع استراتيجي في تخزين الطاقة والاستثمار الأجنبي

لا تقتصر التحركات السعودية على القطاع النفطي التقليدي، إذ وقعت المملكة حزمة اتفاقيات استراتيجية جديدة لتطوير مشروعات تخزين الطاقة والترحيل الكهربائي بقيمة تتجاوز مليار دولار، بهدف تعزيز استقرار الشبكات الذكية ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وبالتوازي مع مشاريع الطاقة، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نمواً ملحوظاً مع توقيع وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم مع مؤسسات استثمارية عالمية لاستقطاب رؤوس أموال جديدة بقيمة مليارات الدولارات، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية القطاعات غير النفطية.