شهدت شاشات التداول في القطاع المصرفي المصري صباح اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 استقراراً ملحوظاً في سعر الدولار الأمريكي وأسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، وسط وفرة في السيولة الدولارية داخل البنوك الحكومية والخاصة واستقرار تدفقات النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك الكبرى

جاءت متوسطات سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مع بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: سجل 54.36 جنيهاً للشراء، و 54.50 جنيهاً للبيع.

سجل للشراء، و للبيع. البنك الأهلي المصري: سجل 54.37 جنيهاً للشراء، و 54.47 جنيهاً للبيع.

سجل للشراء، و للبيع. بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB): استقرت الأسعار عند مستويات قريبة من 54.37 جنيهاً للشراء و54.47 جنيهاً للبيع.

جدول أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في مصر

العملة متوسط سعر الشراء (جنيه) متوسط سعر البيع (جنيه) الريال السعودي 14.49 14.53 الدرهم الإماراتي 14.80 14.84 الدينار الكويتي 175.91 176.41 اليورو الأوروبي 59.62 59.78 الجنيه الإسترليني 71.11 71.31

دلالات استقرار سوق الصرف

يعكس التوازن الحالي بين العرض والطلب في البنوك المصرية مرونة آليات سعر الصرف وانتظام عمليات تمويل الواردات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، ما يحد من أي تقلبات مفاجئة في السوق المصرفي.

ملاحظة: قد تختلف أسعار الصرف بفروق طفيفة في حدود قروش معدودة من بنك لآخر وفقاً لآليات التحديث اللحظي في كل مصرف.