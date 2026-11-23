توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في ظل استمرار الأجواء الخريفية المستقرة مع طقس معتدل مائل للحرارة نهاراً ومائل للبرودة في أول الليل والصباح الباكر.

تحذيرات الشبورة وفرص سقوط الأمطار

الشبورة المائية: حذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص الأمطار: تتوافر فرص ضعيفة (بنسبة 20% إلى 30%) لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وكذلك على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حركة الرياح: تنشط الرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

جدول درجات الحرارة المتوقعة اليوم