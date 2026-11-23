واصلت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 حالة الاستقرار النسبي داخل سوق العبور للجملة وأسواق التجزئة، مع ذروة توفر المحاصيل الشتوية وتزايد المعروض من الموالح والخضروات الورقية والموسمية.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق (للكيلو)

الصنف متوسط السعر (جنيه) الطماطم 10 - 17 جنيهاً البطاطس 13 - 26 جنيهاً (حسب الجودة والمنطقة) البصل (الأبيض والأحمر) 16 - 22 جنيهاً الكوسة 6 - 18 جنيهاً الجزر (بدون عروش) 7 - 11 جنيهاً الباذنجان البلدي 3 - 9 جنيهات الفلفل الرومي والحامي 6 - 14 جنيهاً الفاصوليا الخضراء 15 - 25 جنيهاً البسلة 25 - 45 جنيهاً الخيار 12 - 21 جنيهاً

أسعار الفاكهة الموسمية اليوم

البرتقال (بلدي / سكري / أبوسرة): من 8 إلى 20 جنيهاً للكيلو.

من 8 إلى 20 جنيهاً للكيلو. اليوسفي: من 10 إلى 20 جنيهاً للكيلو.

من 10 إلى 20 جنيهاً للكيلو. الموز (المغربي / البلدي): من 20 إلى 35 جنيهاً للكيلو.

من 20 إلى 35 جنيهاً للكيلو. الرمان: من 15 إلى 35 جنيهاً للكيلو.

من 15 إلى 35 جنيهاً للكيلو. الجوافة: من 9 إلى 15 جنيهاً للكيلو.

من 9 إلى 15 جنيهاً للكيلو. العنب الرومي: من 14 إلى 23 جنيهاً للكيلو.

من 14 إلى 23 جنيهاً للكيلو. التفاح المستورد: من 50 إلى 100 جنيه للكيلو حسب النوع.

يُذكر أن أسعار التجزئة في الأحياء الشعبية والأسواق المركزية تزيد عن أسعار الجملة بسوق العبور بنحو 3 إلى 8 جنيهات للكيلو وفقاً لتكلفة النقل والفرز.