تتواصل المتابعة اليومية لحركة أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق الحرة مقارنة بالمقررات المدعمة على بطاقات التموين، استناداً إلى بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء وبوابة الأسعار المحلية.

متوسط أسعار السلع في الأسواق الحرة

السلعة متوسط السعر في السوق الحر الأرز المعبأ 34 - 35.5 جنيهاً للكيلو (السائب 27 - 28 جنيهاً) السكر المعبأ 34.8 - 36 جنيهاً للكيلو زيت عباد الشمس 107 - 113 جنيهاً للتر زيت الذرة 131 - 134 جنيهاً للتر المكرونة المعبأة 27 - 30 جنيهاً للكيلو (السائبة 27 - 28 جنيهاً)

أسعار السلع التموينية المدعمة