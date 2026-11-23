تتواصل المتابعة اليومية لحركة أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق الحرة مقارنة بالمقررات المدعمة على بطاقات التموين، استناداً إلى بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء وبوابة الأسعار المحلية.
متوسط أسعار السلع في الأسواق الحرة
السلعة
متوسط السعر في السوق الحر
الأرز المعبأ
34 - 35.5 جنيهاً للكيلو (السائب 27 - 28 جنيهاً)
السكر المعبأ
34.8 - 36 جنيهاً للكيلو
زيت عباد الشمس
107 - 113 جنيهاً للتر
زيت الذرة
131 - 134 جنيهاً للتر
المكرونة المعبأة
27 - 30 جنيهاً للكيلو (السائبة 27 - 28 جنيهاً)
أسعار السلع التموينية المدعمة
السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيهاً.
الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهاً.
المكرونة (800 جم): 17 جنيهاً، والعبوة 400 جم بسعر 8.50 جنيهات.
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