تشهد سوق مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 تبايناً محدوداً بين أسعار الحديد في مختلف المصانع مقابل هدوء نسبي في أسعار الأسمنت الرمادي، وذلك في ظل استقرار حجم المعروض وتوازن حركة الطلب في قطاع التشييد والبناء.
أسعار الحديد اليوم في مصر (للطن)
|الشركة / النوع
|متوسط السعر (جنيه للطن)
|حديد عز (أطوال)
|41,000 - 41,390
|حديد السويس للصلب
|39,950
|حديد بشاي
|39,800 - 40,200
|حديد المصريين
|39,400
|الحديد الاستثماري (متوسط عام)
|38,700 - 38,900
|مصانع أخرى (الجيوشي / مصر ستيل / المدينة)
|36,000 - 38,000
كما سجلت لفائف حديد عز مستويات تدور حول 38,000 جنيه للطن في تداولات التجار والموزعين.
أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026
- متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي للمستهلك: يتراوح بين 3,940 و4,100 جنيه للطن، وقد يصل إلى نحو 4,200 جنيه في بعض المحافظات النائية حسب تكلفة النولون.
- متوسط السعر تسليم أرض المصنع: يسجل نحو 3,820 جنيهاً للطن.
- أسمنت السويس: سجل نحو 3,880 جنيهاً للطن.
- أسمنت السويدي: سجل نحو 3,650 جنيهاً للطن.
نصائح للمقبلين على البناء والتشطيب
يُفضل دائماً مقارنة عروض أكثر من موزع معتمد قبل إتمام الشراء، والتأكد من شمول الفاتورة لتكلفة النقل والتعتيق، مع مراجعة أوزان الرصات وتاريخ إنتاج الأسمنت لضمان أعلى جودة في الأعمال الإنشائية.
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