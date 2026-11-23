تشهد سوق مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 تبايناً محدوداً بين أسعار الحديد في مختلف المصانع مقابل هدوء نسبي في أسعار الأسمنت الرمادي، وذلك في ظل استقرار حجم المعروض وتوازن حركة الطلب في قطاع التشييد والبناء.

أسعار الحديد اليوم في مصر (للطن)

الشركة / النوع متوسط السعر (جنيه للطن) حديد عز (أطوال) 41,000 - 41,390 حديد السويس للصلب 39,950 حديد بشاي 39,800 - 40,200 حديد المصريين 39,400 الحديد الاستثماري (متوسط عام) 38,700 - 38,900 مصانع أخرى (الجيوشي / مصر ستيل / المدينة) 36,000 - 38,000

كما سجلت لفائف حديد عز مستويات تدور حول 38,000 جنيه للطن في تداولات التجار والموزعين.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026

متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي للمستهلك: يتراوح بين 3,940 و4,100 جنيه للطن، وقد يصل إلى نحو 4,200 جنيه في بعض المحافظات النائية حسب تكلفة النولون.

يتراوح بين للطن، وقد يصل إلى نحو 4,200 جنيه في بعض المحافظات النائية حسب تكلفة النولون. متوسط السعر تسليم أرض المصنع: يسجل نحو 3,820 جنيهاً للطن.

يسجل نحو للطن. أسمنت السويس: سجل نحو 3,880 جنيهاً للطن.

سجل نحو للطن. أسمنت السويدي: سجل نحو 3,650 جنيهاً للطن.

نصائح للمقبلين على البناء والتشطيب

يُفضل دائماً مقارنة عروض أكثر من موزع معتمد قبل إتمام الشراء، والتأكد من شمول الفاتورة لتكلفة النقل والتعتيق، مع مراجعة أوزان الرصات وتاريخ إنتاج الأسمنت لضمان أعلى جودة في الأعمال الإنشائية.