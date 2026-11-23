استقرت أسعار الوقود والمنتجات البترولية في مصر داخل محطات التموين ومستودعات الغاز اليوم، وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

جدول أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي

المنتج الوحدة السعر الرسمي (جنيه) بنزين 95 لتر 24.00 بنزين 92 لتر 22.25 بنزين 80 لتر 20.75 السولار لتر 20.50 الكيروسين لتر 20.50 غاز تموين السيارات متر مكعب 13.00

أسعار أسطوانات البوتاجاز