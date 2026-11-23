استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 على ارتفاع جماعي ملحوظ لجميع المؤشرات، لتعوض جانباً من التراجعات السابقة وسط إقبال شرائي قوي من المستثمرين على الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية الجلسة

المؤشر نسبة الصعود المستوى المسجل المؤشر الرئيسي (EGX30) +1.41% 50,696 نقطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70) +2.31% 16,917 نقطة المؤشر الأوسع نطاقاً (EGX100) +1.97% 22,687 نقطة

رأس المال السوقي وحركة التداول

اقترب رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في دقائق الجلسة الأولى من مستوى 3.97 تريليون جنيه، مدفوعاً باتجاهات شرائية نشطة شملت أغلب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات والاتصالات، ما يعكس تجدد ثقة المتعاملين في السوق.