تشهد ملاعب كرة القدم المصرية اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 مواجهتين من العيار الثقيل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في سهرة كروية قد تعيد رسم ملامح صدارة جدول الترتيب.

1. الأهلي × بيراميدز (قمة الصدارة)

الموعد: الثامنة مساءً (8:00 م) بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة: شبكة قنوات ON Sport .

أهمية اللقاء: يتصدر بيراميدز الترتيب بالعلامة الكاملة (24 نقطة من 8 انتصارات)، بينما يلاحقه الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة دون هزيمة، ويسعى الأحمر لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.

2. الزمالك × الجونة