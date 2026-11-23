في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستهلكين وضبط سوق الأجهزة الذكية، عقدت الحكومة المصرية سلسلة اجتماعات مكثفة برئاسة مجلس الوزراء لبحث سبل كبح الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، والناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وأزمة نقص شرائح الذاكرة على المستوى الدولي.

خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر

ناقشت الاجتماعات الوزارية آليات تسريع خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الكامل، وذلك من خلال منظومة المصانع القائمة والجديدة التي تضم نحو 9 شركات عالمية تعمل حالياً على تصنيع وتجميع الهواتف الذكية داخل مصر.

رفع نسبة المكون المحلي: تستهدف الخطة زيادة مساهمة الصناعات المغذية المحلية في خطوط التجميع لخفض التكلفة النهائية على المستهلك.

تستهدف الخطة زيادة مساهمة الصناعات المغذية المحلية في خطوط التجميع لخفض التكلفة النهائية على المستهلك. توفير مدخلات الإنتاج: العمل على تذليل العقبات الجمركية واللوجستية أمام استيراد المكونات الأساسية لضمان استمرارية التشغيل في المصانع.

العمل على تذليل العقبات الجمركية واللوجستية أمام استيراد المكونات الأساسية لضمان استمرارية التشغيل في المصانع. تعزيز التنافسية السعرية: طرح فئات اقتصادية ومتوسطة بأسعار عادلة تتناسب مع القوة الشرائية في السوق المحلي، بالتوازي مع زيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

أسباب التحديات العالمية في أسعار الهواتف

شهدت أسواق الإلكترونيات العالمية خلال الفترة الأخيرة ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة شرائح الذاكرة والمعالجات وتكاليف الشحن الدولي، وهو ما انعكس على أسعار العديد من الطرازات المستوردة. وتراهن الدولة على أن توسع الشركات العالمية في الإنتاج المحلي سيوفر بديلاً تنافسياً يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دورية لمستويات التسعير وتوافر الأجهزة في الأسواق، مع تكثيف الرقابة لضمان وصول أي وفورات في التكلفة مباشرة إلى المواطن.