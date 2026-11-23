سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 تحركات هادئة ومستقرة في الأسواق المحلية بالمملكة، بالتوازي مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، حيث يتداول سعر الأوقية عالمياً قرب مستوى 3,535 إلى 3,538 دولاراً وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمقبلين على الشراء.

أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بالريال

جاءت متوسطات الأسعار الخام للذهب في السوق الفوري داخل المملكة العربية السعودية، قبل احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: يتراوح بين 426 و426.50 ريال سعودي، ويُعد الخيار الرئيسي للسبائك والادخار.

سعر جرام الذهب عيار 22: يتراوح بين 390.50 و391 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 21: سجل نحو 373 ريالاً سعودياً، وهو الأكثر تداولاً بين المشغولات التقليدية.

سعر جرام الذهب عيار 18: يتراوح بين 319.50 و320 ريال سعودي، ويفضله كثيرون في التصاميم الحديثة.

سعر أونصة الذهب في السعودية: بلغ نحو 13,265 ريالاً سعودياً.

الفرق بين سعر الشاشة وسعر الشراء من الصاغة

عند التوجه إلى أسواق الذهب في الرياض وجدة والدمام وغيرها من مدن المملكة، يُضاف إلى السعر الفوري المعلن تكلفة المصنعية التي تتفاوت حسب وزن القطعة، ودقة الصياغة، والعلامة التجارية، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة المطبقة بنسبة 15% على المشغولات.

نصائح مهمة عند شراء السبائك والمشغولات

تخضع السبائك الاستثمارية عالية النقاء (عيار 24 بنقاء 99.5% فأكثر) لضوابط ضريبية محفزة تعزز الإقبال عليها كوسيلة للتحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل. وينصح خبراء السوق بمقارنة رسوم المصنعية بين عدة محلات، والتحقق من وجود الختم الرسمي والعيار المعتمد على كل قطعة، والاحتفاظ بالفاتورة الأصلية لضمان سهولة التداول أو إعادة البيع مستقبلاً دون خسائر إضافية.

كما يوصي المختصون بمتابعة تقارير البنوك المركزية العالمية وتحركات الدولار الأمريكي فور استئناف التداول الأسبوعي، نظراً لتأثيرهما المباشر على تسعير الأونصة عالمياً وبالتالي انعكاسهما الفوري على أسعار الأعيرة المختلفة في الأسواق السعودية والخليجية.