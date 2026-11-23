تحتل القنوات الوثائقية والإخبارية مكانة رئيسية لدى المشاهد العربي، وعلى رأسها قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الرائدة في الأفلام الوثائقية، وقناتا العربية والجزيرة للتغطيات الإخبارية المتواصلة.

بيانات الترددات المحدثة على نايل سات 2026

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 11411 أفقي (H) 30000 3/4 قناة العربية 11747 عمودي (V) 27500 5/6 قناة الجزيرة (SD) 10971 عمودي (V) 27500 3/4 قناة الجزيرة (HD) 12521 أفقي (H) 27500 2/3

تنبيه تقني: يُراعى إدخال معدل الترميز 30000 بدقة عند البحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي لضمان التقاط الإشارة بنجاح.