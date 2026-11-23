تحتل القنوات الوثائقية والإخبارية مكانة رئيسية لدى المشاهد العربي، وعلى رأسها قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الرائدة في الأفلام الوثائقية، وقناتا العربية والجزيرة للتغطيات الإخبارية المتواصلة.
بيانات الترددات المحدثة على نايل سات 2026
القناة
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
تصحيح الخطأ
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي
11411
أفقي (H)
30000
3/4
قناة العربية
11747
عمودي (V)
27500
5/6
قناة الجزيرة (SD)
10971
عمودي (V)
27500
3/4
قناة الجزيرة (HD)
12521
أفقي (H)
27500
2/3
تنبيه تقني: يُراعى إدخال معدل الترميز 30000 بدقة عند البحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي لضمان التقاط الإشارة بنجاح.
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