شهدت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 حزمة من المستجدات الجوية والاقتصادية والرياضية، تصدرتها تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بشأن السحب الممطرة إلى جانب حراك السوق المالية واستعدادات أندية دوري روشن.

1. حالة الطقس والأرصاد في المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمالية تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المرتفعات وكذلك على المنطقة الشرقية، فيما تراوحت حركة البحر الأحمر والخليج العربي بين الخفيفة والمتوسطة.

2. السوق المالية السعودية (تداول) والاستثمار

صفقات خاصة في تداول: شهدت السوق المالية تنفيذ صفقات خاصة متعددة، أبرزها صفقة على أسهم شركة «أديس» بقيمة تجاوزت 3.08 مليون ريال عند سعر 8.18 ريالات للسهم.

استقرار الذهب محلياً: حافظ جرام الذهب عيار 21 في السوق السعودية على استقراره قرب مستوى 373.34 ريالاً في التعاملات الصباحية.

3. أصداء دوري روشن السعودي

تتواصل أصداء القمة المثيرة التي حسمها النادي الأهلي لصالحه أمام النصر بنتيجة (3-1)، وسط ترقب الجماهير لانطلاقة مواجهات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين وما يواكبها من استعراض لضوابط الرقابة المالية والاستقطاب للأندية.