يبحث آلاف المدخرين في مصر خلال الفترة الحالية عن أفضل وعاء ادخاري آمن يحقق توازناً بين الدخل الشهري المنتظم والحفاظ على القيمة الشرائية للمدخرات. وتتصدر شهادات الادخار الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر قائمة الاختيارات الأكثر طلباً، بفضل تنوع دوريات صرف العائد بين الشهري والربع سنوي والسنوي، وإتاحة الاختيار بين العائد الثابت والمتدرج والمتغير.

أولاً: الشهادات ذات العائد الثابت (البلاتينية في الأهلي / القمة في بنك مصر)

تناسب هذه الفئة أصحاب المعاشات والأسر التي تعتمد على دخل شهري ثابت لا يتغير طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها:

دورية صرف شهرية: عائد ثابت يبلغ 18.75% سنوياً يُصرف شهرياً في الحساب البنكي.

دورية صرف ربع سنوية: عائد ثابت يبلغ 18.85% سنوياً يُصرف كل ثلاثة أشهر.

ومع استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة ذات العائد الشهري الثابت، يحصل العميل على نحو 1,562.5 جنيه شهرياً بإجمالي 18,750 جنيهاً في السنة، وبإجمالي أرباح يصل إلى 56,250 جنيهاً خلال السنوات الثلاث كاملة دون تأثر بأي تغييرات لاحقة في أسعار الفائدة.

ثانياً: الشهادات المتدرجة المتناقصة (البلاتينية المتدرجة / ابن مصر)

تمنح الشهادات المتدرجة أعلى عائد في السنة الأولى، ثم يتناقص العائد تدريجياً في السنتين الثانية والثالثة، وتُعد خياراً عملياً لمن يحتاج سيولة أعلى في العام الأول:

بدورية صرف سنوية: تمنح 22% في السنة الأولى، و 17.5% في السنة الثانية، و 13% إلى 13.25% في السنة الثالثة.

بدورية صرف شهرية: تمنح 20.5% إلى 21% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

ثالثاً: الشهادات المتغيرة والخماسية طويلة الأجل

لمن يفضل ربط مدخراته مباشرة بقرارات البنك المركزي المصري، يطرح البنكان شهادات بعائد متغير لمدة 3 سنوات يدور حول مستويات 19.5% إلى 20.5% ويتحرك صعوداً أو هبوطاً وفق سعر الإيداع المعلن. أما الباحثون عن استقرار أطول لمدة 5 سنوات، فتتوفر الشهادة الخماسية بعائد ثابت 14.25% يُصرف شهرياً (نحو 1,187.5 جنيه شهرياً لكل 100 ألف جنيه).

جدول مقارنة الأرباح المتوقعة حسب مبلغ الاستثمار

نوع الشهادة (3 سنوات) معدل العائد العائد على 100 ألف جنيه العائد على 250 ألف جنيه العائد على 500 ألف جنيه ثابت شهري (البلاتينية / القمة) 18.75% سنوياً 1,562.5 جنيه شهرياً 3,906 جنيهات شهرياً 7,812.5 جنيه شهرياً متدرج سنوي (السنة الأولى) 22% سنوياً 22,000 جنيه سنوياً 55,000 جنيه سنوياً 110,000 جنيه سنوياً متدرج شهري (السنة الأولى) 20.5% سنوياً 1,708 جنيهات شهرياً 4,271 جنيهاً شهرياً 8,542 جنيهاً شهرياً خماسية ثابتة (5 سنوات) 14.25% شهرياً 1,187.5 جنيه شهرياً 2,969 جنيهاً شهرياً 5,937.5 جنيه شهرياً

شروط ومميزات مهمة قبل شراء الشهادة

فترة عدم الاسترداد: لا يمكن كسر الشهادة واسترداد أصل المبلغ قبل مرور 6 أشهر كاملة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويخضع الكسر المبكر لجدول استرداد يخصم نسبة من العائد المنصرف.

الاقتراض وبطاقات الائتمان: يتيح البنكان إمكانية الحصول على قرض شخصي أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة وفق القواعد المصرفية المعمول بها.

الشراء الإلكتروني: يمكن ربط الشهادة خلال دقائق عبر تطبيقات الإنترنت البنكي (الأهلي نت أو BM Online) دون الحاجة للانتظار داخل الفروع.

كيف تختار الشهادة الأنسب لوضعك المالي؟

إذا كنت تعتمد على العائد لتغطية مصروفات شهرية ثابتة طوال السنوات الثلاث، فإن الشهادة الثابتة بعائد 18.75% شهرياً تحقق إجمالي عائد أعلى على مدار السنوات الثلاث مقارنة بالمتدرج الشهري وتضمن ثبات الدخل. أما إذا كنت تخطط لإعادة استثمار أرباح السنة الأولى فوراً أو لديك التزام مالي كبير خلال العام الأول فقط، فإن الشهادة المتدرجة السنوية (22% في العام الأول) تمنحك دفعة سيولة أسرع. وفي كل الأحوال، يُنصح بتوزيع المدخرات على أكثر من شهادة بفئات أصغر (مثل 50 ألفاً لكل شهادة) حتى لا تضطر لكسر كامل المبلغ عند حدوث ظرف طارئ.