مع التوسع السريع في المدفوعات الرقمية وتطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، تطورت أساليب الاحتيال الإلكتروني بشكل لافت، ولم تعد تعتمد على الرسائل الركيكة القديمة، بل باتت تستخدم صفحات مزورة شديدة الشبه بمواقع البنوك الرسمية، ومكالمات هندسة اجتماعية متقنة تستهدف استدراج الضحية لإفشاء رمز التحقق المؤقت (OTP) أو بيانات البطاقة.

أشهر 4 حيل احتيال رقمي تنتشر حالياً

رسائل «إيقاف الحساب أو تحديث البيانات فوراً»: رسائل نصية أو عبر واتساب تزعم أن بطاقتك البنكية ستُوقف خلال ساعات وتضع رابطاً مشابهاً لاسم البنك لسرقة بيانات الدخول.

انتحال صفة موظف خدمة العملاء: اتصال هاتفي يطلب منك قراءة الكود المرسل لهاتفك بحجة «تأكيد الهوية» أو «إلغاء عملية سحب وهمية»، بينما هو في الحقيقة رمز تفعيل الدخول لحسابك أو تطبيق إنستاباي.

اختطاف حساب واتساب عبر كود التفعيل: رسالة من صديق (حسابه مخترق بالفعل) يطلب منك إعادة إرسال كود وصلك بالخطأ، وبمجرد إرساله يُسحب حساب واتساب منك ويُستغل لطلب تحويلات مالية من معارفك.

التطبيقات المعدلة وروابط الجوائز والمسابقات: تثبيت ملفات APK خارج المتجر الرسمي تمنح المهاجم صلاحية قراءة الرسائل النصية SMS بما فيها أكواد البنوك.

8 خطوات عملية لتأمين هاتفك وحساباتك اليوم

# خطوة التأمين أين تُفعّلها؟ ماذا تحمي؟ 1 تفعيل التحقق بخطوتين (رقم PIN) واتساب ➔ الإعدادات ➔ الحساب يمنع سرقة واتساب حتى لو حصل المهاجم على كود SMS 2 اعتماد مفاتيح المرور (Passkeys) أو البصمة إعدادات الأمان في Google / Apple / التطبيقات تلغي خطر سرقة كلمات المرور عبر صفحات التصيد 3 قفل شريحة الهاتف برقم PIN إعدادات الهاتف ➔ الأمان ➔ قفل بطاقة SIM يمنع استخدام شريحتك في هاتف آخر عند السرقة 4 فصل كلمة مرور البريد عن البنوك مدير كلمات المرور المدمج بالهاتف يوقف اختراق كل الحسابات عند تسرب كلمة واحدة 5 مراجعة «الأجهزة المرتبطة» أسبوعياً واتساب وتيليجرام وحساب جوجل يكشف فوراً أي جلسة مفتوحة على جهاز غريب 6 تحديث النظام والتطبيقات أولاً بأول تحديثات أندرويد / iOS والمتجر الرسمي يسد الثغرات الأمنية قبل استغلالها 7 تخصيص بطاقة مسبقة الدفع أو افتراضية للشراء أونلاين تطبيق البنك أو المحفظة الإلكترونية يعزل رصيدك الأساسي عن مواقع التسوق الإلكتروني 8 إلغاء تثبيت التطبيقات مجهولة المصدر إعدادات التطبيقات والأذونات يمنع برمجيات التجسس من قراءة رسائل OTP

القاعدة الذهبية التي تحميك من 90% من عمليات النصب

لا يوجد أي بنك أو جهة رسمية تطلب منك مطلقاً رمز التحقق المؤقت (OTP)، أو الرقم السري للبطاقة (PIN)، أو الأرقام الثلاثة خلف البطاقة (CVV)، أو كلمة مرور التطبيق البنكي. وأي مكالمة أو رسالة تطلب أياً من هذه البيانات هي محاولة احتيال مؤكدة مهما بدا المتحدث مقنعاً أو عرف بعض بياناتك الأساسية مثل اسمك أو رقمك القومي.

ماذا تفعل فوراً إذا اشتبهت في تعرضك للاحتيال؟