مع دخول الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2026، لم يتبقَّ سوى نحو ستة أسابيع فقط على انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026 / 2027 في المدارس المصرية. وتمثل هذه الفترة المرحلة الذهبية لترتيب الأولويات، واستكمال مراجعة الدروس المتراكمة دون ضغط أو ارتباك في ليلة الامتحان.

الخريطة الزمنية الرسمية لامتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2027

وفق الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2026 / 2027، تتوزع المواعيد الأساسية للفصل الدراسي الأول والإجازة على النحو التالي:

المرحلة / الحدث الدراسي تاريخ البداية تاريخ النهاية ملاحظات مهمة امتحانات صفوف النقل (1 ابتدائي – 2 ثانوي) السبت 9 يناير 2027 الخميس 14 يناير 2027 تُستثنى أيام 6 و7 و8 يناير تزامناً مع الأعياد امتحانات الشهادة الإعدادية (3 إعدادي) السبت 16 يناير 2027 الخميس 21 يناير 2027 جداول تفصيلية تُعلن بكل مديرية تعليمية إجازة نصف العام الدراسي السبت 23 يناير 2027 الخميس 4 فبراير 2027 مدتها أسبوعان للمدارس والجامعات والأزهر بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027 — انتظام الدراسة بجميع المراحل التعليمية

لماذا لا يجب إهمال التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة؟

تعتمد منظومة التقييم الحالية على توزيع الدرجات بين الامتحان التحريري النهائي، والتقييمات الأسبوعية، والاختبارات الشهرية، والمواظبة والسلوك، وكراسة الواجب. لذلك فإن الانتظام في التقييمات المتبقية خلال شهر ديسمبر يضمن للطالب رصيداً قوياً من الدرجات المضمونة قبل دخول لجنة الامتحان، ويكشف له مبكراً نقاط الضعف التي تحتاج إعادة شرح.

خطة المراجعة الذكية خلال الأسابيع الستة المتبقية

بدلاً من المذاكرة العشوائية لساعات طويلة بلا تركيز، ينصح خبراء التربية بتقسيم الأسابيع الستة إلى ثلاث مراحل واضحة:

المرحلة الأولى (الأسبوعان 1 و2): إغلاق الفجوات وتلخيص المنهج

حصر جميع الدروس الصعبة أو التي لم تُفهم جيداً في كل مادة، خاصة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية .

إعداد ورقة ملخص واحدة (خريطة ذهنية أو نقاط قوانين ومصطلحات) لكل وحدة دراسية.

الالتزام بقاعدة «جلسات التركيز القصيرة»: 40 دقيقة مذاكرة مركّزة يليها 10 دقائق راحة بعيداً عن الهاتف.

المرحلة الثانية (الأسبوعان 3 و4): المراجعة النشطة وحل الأسئلة

الانتقال من القراءة السلبية إلى الاسترجاع النشط ؛ أي إغلاق الكتاب ومحاولة شرح الفكرة أو كتابة خطوات الحل من الذاكرة.

حل تدريبات الكتاب المدرسي ونماذج التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية السابقة لأنها الأقرب لصياغة أسئلة الامتحان.

تخصيص دفتر صغير لـ «الأخطاء المتكررة» يُراجع قبل الامتحان بيومين لتفادي تكرار نفس الخطأ.

المرحلة الثالثة (الأسبوعان 5 و6): محاكاة الامتحان وضبط الساعة البيولوجية

حل امتحانين كاملين على الأقل في كل مادة مع ضبط مؤقت زمني مطابق لزمن اللجنة الفعلي.

تثبيت موعد النوم والاستيقاظ المبكر قبل الامتحانات بأسبوعين، لأن السهر يضعف الذاكرة العاملة والتركيز الصباحي.

نصائح مهمة لأولياء الأمور في هذه المرحلة

يؤكد المختصون أن الدور الأهم للأسرة خلال الأسابيع القادمة هو توفير بيئة هادئة ومنظمة بعيداً عن المقارنات الضاغطة مع الآخرين، والاهتمام بالتغذية المتوازنة وشرب الماء الكافي، ومتابعة الجدول اليومي بهدوء وتشجيع، مما يرفع ثقة الطالب بنفسه ويقلل قلق الامتحانات بشكل ملموس.