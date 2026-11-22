في خطوة تعليمية هي الأولى من نوعها لطلاب الصف الثالث الإعدادي، تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 بث حلقات النماذج الاسترشادية الرسمية لامتحانات الشهادة الإعدادية حصرياً عبر قناة «مدرستنا 2»، ضمن خطة تستهدف تدريب الطلاب عملياً على شكل الورقة الامتحانية وتخفيف قلق الأسر قبل الاختبارات.

تفاصيل النماذج الاسترشادية ومواعيد البث

أوضحت الوزارة أن المبادرة الجديدة تُطبق للمرة الأولى للشهادة الإعدادية وتشمل تقديم 27 نموذجاً استرشادياً لكل مادة دراسية، بحيث يغطي كل نموذج كافة أجزاء المنهج ومستويات الأسئلة المتوقعة، ويتولى نخبة من المعلمين المتميزين عرض الأسئلة وتقديم الإجابات النموذجية والشرح الكامل لكل خطوة.

تاريخ بدء البث: اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

موعد العرض اليومي: الساعة الخامسة مساءً (5:00 م) بتوقيت القاهرة.

المراجعة الرقمية: تتيح الوزارة متابعة الحلقات المسجلة لاحقاً عبر تطبيق «مدرستنا بلس» وكذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة على منصة يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن كل طالب من مراجعة المادة في الوقت الذي يناسبه.

تردد قناة «مدرستنا 2» على القمر الصناعي نايل سات

يمكن لأولياء الأمور والطلاب ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة البث المباشر للنماذج وحلولها عبر البيانات التالية:

التردد: 11178.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهمية الخطوة للطلاب وأولياء الأمور

تمنح هذه المبادرة طلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات فرصة متكافئة للتدرب على نمط الأسئلة الحديثة وطرق إدارة الوقت داخل اللجنة، مما يقلل الاعتماد على الدروس الخصوصية ويرفع ثقة الطالب بنفسه قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي.

وينصح التربويون كل طالب بتخصيص دفتر لتدوين الملاحظات والأفكار المهمة أثناء متابعة الحلقات اليومية على شاشة «مدرستنا 2»، وحل كل نموذج استرشادي بمفرده أولاً قبل الاطلاع على الحل النموذجي الذي يقدمه المعلمون، لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية ممكنة من هذه التجربة المجانية الرسمية.