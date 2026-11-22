يحرص المواطنون يومياً على متابعة تحديثات أسعار الدواجن والبيض والخضروات في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 لمتابعة ميزانية السلع الغذائية الأساسية، حيث أظهرت تعاملات الصباح استقراراً نسبياً في البورصة وتبايناً محدوداً في بعض أصناف الخضر داخل سوق العبور للجملة تبعاً لحجم المعروض.

أسعار الدواجن والبيض في البورصة والأسواق

الفراخ البيضاء: تراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 63 و66 جنيهاً، وتصل للمستهلك في المحلات بين 72 و75 جنيهاً، وقد تصل في بعض المناطق إلى 80–85 جنيهاً حسب تكاليف النقل.

الفراخ الساسو (الحمراء): سجلت في البورصة 83 إلى 84 جنيهاً، وتُباع للمستهلك بين 93 و100 جنيه للكيلو.

الفراخ البلدي: تراوحت بين 100 و110 جنيهات بالمزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 110 إلى 125 جنيهاً.

أمهات الدواجن البيضاء: سجلت في البورصة نحو 60 جنيهاً للكيلو، فيما تراوح سعر البانيه في الأسواق بين 163 و270 جنيهاً باختلاف المناطق.

كرتونة البيض الأبيض: من 114 إلى 117 جنيهاً بالجملة، ونحو 125 إلى 127 جنيهاً للمستهلك.

كرتونة البيض الأحمر: من 122 إلى 124 جنيهاً بالجملة، ونحو 134 إلى 135 جنيهاً للمستهلك.

كرتونة البيض البلدي: تتراوح للمستهلك بين 122 و150 جنيهاً حسب المحافظة.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور (جملة)

الطماطم: 12 إلى 17 جنيهاً للكيلو، و البطاطس: 13 إلى 23 جنيهاً.

البصل (الأبيض والأحمر): 17 إلى 22 جنيهاً للكيلو.

الكوسة: 6 إلى 18 جنيهاً، و الجزر: 7 إلى 11 جنيهاً، و الفاصوليا: 15 إلى 25 جنيهاً.

الباذنجان البلدي والرومي: 4 إلى 7 جنيهات، و الفلفل الألوان: 20 إلى 35 جنيهاً.

الخيار البلدي: 12 إلى 15 جنيهاً، والبسلة: 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو.

وتزيد أسعار التجزئة عن سوق الجملة بنحو 3 إلى 10 جنيهات للكيلو وفق تكاليف النقل وهامش التجار.