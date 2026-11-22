شهدت العاصمة السورية دمشق يوم السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 محادثات ترأسها أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وسفير دولة فلسطين سمير الرفاعي، لبحث ملف اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي السورية.

تنسيق إداري ورصد للأوضاع المعيشية

شهد اللقاء حضور ضياء الدين محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، إلى جانب أولاف بيكر، مدير شؤون وكالة الأونروا في سوريا. وتركزت المباحثات حول تقييم البنية التحتية، ومستوى الخدمات، والظروف المعيشية والمالية الصعبة التي تحيط بالمخيمات والتجمعات السكنية.

وتطرق المجتمعون إلى العقبات القانونية والتشريعية التي تواجه الفلسطينيين غير السوريين، ولا سيما المسائل المتعلقة بتملك العقارات، ومعاملات انتقال الملكية، والإرث، وشؤون الإقامات. وتكلل الاجتماع بالاتفاق على إعداد وثيقة عمل مشتركة تحدد المطالب الأساسية للاجئين، لتصبح دليلاً رسمياً عند التواصل مع الأطراف ذات الصلة.

دفاع عن التفويض الأممي للوكالة

أكد الحاضرون أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية، مع التشديد على صون ولايتها الدولية باعتبارها شاهداً أممياً على ملف اللاجئين حتى يتسنى الوصول إلى حل عادل يتفق مع القرار 194. وأوضح أبو هولي ضرورة دمج جهود السفارة ودائرة شؤون اللاجئين والهيئة العامة لخدمة أبناء المخيمات.

وحث أبو هولي القوى المشاركة في مؤتمر اللجنة الاستشارية للأونروا، المرتقب عقده في بروكسل يوم 1 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على تجميع الجهود العالمية لمنع تقويض الوكالة. وطالب رئيس الدائرة بتحويل الدعم السياسي الدولي إلى تمويل مالي دائم يحمي المؤسسة الأممية من خطر الانهيار.

مشاورات مع الفصائل الوطنية

عقد أبو هولي والرفاعي اجتماعاً ثانياً مع ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية داخل مقر السفارة بدمشق. وناقش الحاضرون المخاطر السياسية الراهنة والسعي الدولي لإلغاء تفويض الأونروا أو خلق مؤسسات بديلة عنها.

وأفاد أبو هولي ممثلي الفصائل بتفاصيل لقاءاته مع الهيئة العامة، التي أرسلت له دعوة رسمية لزيارة العاصمة السورية، معرباً عن الخطة المتفق عليها لمواجهة التهديدات التي تطال الوكالة. وأجمع الحاضرون في السفارة على العمل المشترك للحد من القسوة المعيشية والظروف الإنسانية الضاغطة التي تمس قاطني المخيمات.