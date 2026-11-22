دخل مبنى التحكم المركزي (CTC) في محافظة سوهاج حيز التشغيل اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، لإدارة حركة القطارات على مسار أسيوط – نجع حمادي، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التكنولوجية وأنظمة الإشارات والتحكم في السكك الحديدية المصرية.

تجهيزات إلكترونية وتقنيات حديثة على مسار الخط

أنجزت شركة هيتاشي العالمية عمليات تطوير وتحديث نظم الإشارات بالكامل. ويعتمد الخط حالياً على نظام الإشارات الإلكتروني الحديث (EIS)، إلى جانب تعميم نظام التحكم المركزي (CTC) على امتداد المسار.

اشتملت أعمال التحديث على إنشاء 17 برجاً رئيسياً و3 أبراج ثانوية. كما طالت عمليات التطوير 59 مزلقاناً تنتشر على طول الخط الممتد بين أسيوط ونجع حمادي.

تعزيز معايير السلامة وزيادة الطاقة الاستيعابية

يتيح المركز الرئيسي للمشغلين متابعة وإدارة حركة القطارات عبر نطاق المشروع بأكمله. وتعمل المنظومة الجديدة على تقليل التدخل البشري وتفادي الأخطاء، مما يرفع معدلات الأمان والسلامة.

يسهم هذا التحديث في رفع الطاقة الاستيعابية للخط وتقليص مدة الرحلات. وتضمن التقنيات المطبقة تأمين الفصل بين القطارات وتحسين إدارة حركتها على السكة.

تحول شامل نحو التشغيل الرقمي لشبكة النقل

يمثل تشغيل مرفق سوهاج مرحلة ضمن برنامج موسع تترجمه مصر لإعادة تأهيل شبكة النقل الوطنية. واستبدلت الهيئة الوسائل التقليدية القديمة بأنظمة إلكترونية حديثة داخل المراكز والمزلقانات.