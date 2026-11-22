تتيح ميزة مدمجة في هواتف "Samsung Galaxy" للمستخدمين إمكانية تنظيف الذاكرة وشغر مساحات إضافية بانتظام، حيث يستعيد محرر متخصص 5 جيجابايت شهرياً في هاتفه الذي يمتلكه منذ نحو أربع سنوات وتبلغ سعة تخزينه 128 جيجابايت.

خطوات إظهار أداة الرعاية المدمجة

توفر شركة "سامسونج" أداة نظام مدمجة تُعرف باسم "Device Care"، وتتوافر أيضاً كتطبيق متاح في متجري "Galaxy Store" و"Google Play Store". لا تظهر هذه الأداة بصورة افتراضية على الشاشة الرئيسية للهاتف المحمول.

يستطيع المستخدمون تفعيل رمز الأداة على شاشة التطبيقات من خلال الدخول إلى إعدادات واجهة "One UI"، ثم الضغط على القائمة الثلاثية والنقر على خيار الإعدادات لتفعيل إظهار التطبيق.

خيارات تنظيف الذاكرة والتوصيات

تقدم أداة "Device Care" مقترحات بالملفات التي يمكن إزالتها بأمان فور فتحها واختيار قسم التخزين. تشمل التوصيات فحص وحذف المقاطع الصوتية القديمة، ولقطات الشاشة السابقة، والملفات المحملة التي لم تُستخدم مؤخراً، بالإضافة إلى التطبيقات المهملة.

تضم الأداة خيارات متعددة تشمل تفريغ سلة المهملات، والتخلص من التطبيقات غير المستعملة، والملفات المكررة، والأرشيفات ذات الأحجام الكبيرة. يمسح المحرر لقطات الشاشة، والملفات المحملة المهملة، ويفرغ سلة المهملات ليستعيد بضعة جيجابايتات كل شهر.

جدولة التنبيهات والفروق بين الأنظمة

صمم المحرر روتيناً مخصصاً لتنظيف التخزين عبر استغلال تطبيق "Modes and Routines". يشتغل هذا الروتين التلقائي في اليوم الأول من كل شهر، حيث يطلق تنبيهاً ينطق نصاً محدداً بصوت عالٍ لتذكيره ببدء عملية إزالة الملفات.

يتوافر تطبيق "Files by Google" بشكل مسبق على أجهزة "Android" الأساسية. في المقابل، لا يأتي هذا التطبيق مدمجاً بشكل افتراضي على هواتف "Samsung Galaxy".