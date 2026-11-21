لعقود طويلة، ظلّت كلمات المرور التقليدية نقطة الضعف الأبرز في الأمن الرقمي؛ فإما أن يختار المستخدم كلمة سهلة يسهل تخمينها، أو يكرر كلمة واحدة عبر عشرات المواقع، فيقع ضحية لتسريبات البيانات أو رسائل التصيد الاحتيالي. ومن هنا برزت تقنية «مفاتيح المرور» (Passkeys) بوصفها البديل العملي الأحدث.

كيف تعمل مفاتيح المرور ببساطة؟

تعتمد تقنية Passkeys على التشفير غير المتماثل وفق معايير تحالف FIDO؛ فعند تفعيلها على حسابك، ينشئ هاتفك أو حاسوبك زوجين من المفاتيح:

مفتاح عام (Public Key): يُحفظ على خوادم الموقع أو التطبيق فقط.

يُحفظ على خوادم الموقع أو التطبيق فقط. مفتاح خاص (Private Key): يبقى مخزناً داخل الشريحة الأمنية في جهازك ولا يغادره أبداً.

عند تسجيل الدخول، تتحقق من هويتك ببصمة الإصبع أو الوجه أو رمز قفل الجهاز، فيوقّع جهازك على طلب الدخول رقمياً دون إرسال أي كلمة سر عبر الإنترنت.

لماذا تُعد أكثر أماناً من الرسائل النصية (SMS)؟

لا يمكن خداع مفتاح المرور عبر مواقع التصيد المزيفة لأن المفتاح مرتبط برمجياً بالنطاق الأصلي للموقع فقط. كما أن تسريب قاعدة بيانات الموقع لن يكشف سوى المفتاح العام الذي لا قيمة له وحده بدون جهازك.

هل تفقد حسابك إذا ضاع هاتفك؟

تدعم أنظمة التشغيل الحديثة مزامنة مفاتيح المرور بشكل مشفّر عبر السحابة المرتبطة بحسابك الرئيسي، مع إمكانية إضافة أكثر من جهاز موثوق كنسخة احتياطية تضمن وصولك السلس والآمن في كل الأوقات.