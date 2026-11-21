من التجارب الإنسانية المألوفة أن تستيقظ وأنت تشعر بأنك كنت تعيش قصة كاملة ومفعمة بالتفاصيل قبل لحظات، ثم تحاول استرجاعها بعد دقيقة واحدة فتجدها قد تلاشت تماماً. هذه الظاهرة ليست ضعفاً في الذاكرة، بل نتيجة مباشرة للطريقة التي يدير بها الدماغ كيمياءه أثناء مراحل النوم المختلفة.

انطفاء الناقلات العصبية المسؤولة عن التخزين

تحدث أغلب الأحلام الواضحة خلال مرحلة «حركة العين السريعة» (REM). وخلال هذه المرحلة، ينشط الدماغ بشكل لافت، لكن مستوى ناقل عصبي أساسي يُسمى «النورأدرينالين» ينخفض إلى أدنى مستوياته، كما تتراجع قدرة الفص الجبهي المسؤول عن التفكير المنطقي وتثبيت الذكريات.

بدون هذه الإشارات الكيميائية، لا يتم نقل الحلم من الذاكرة قصيرة المدى إلى مخزن الذاكرة طويلة المدى في القشرة الدماغية.

دور «الحُصين» أثناء النوم

يُظهر تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن منطقة الحُصين (Hippocampus) — وهي بوابة تكوين الذكريات الجديدة — ترسل إشارات إلى القشرة المخية أثناء النوم، لكنها لا تستقبل منها القدر نفسه من البيانات، وكأن الدماغ منشغل بترتيب ذكريات اليوم السابق وتنقيتها بدلاً من تسجيل أحداث الحلم نفسها.

لماذا يتذكر البعض أحلامهم أكثر من غيرهم؟