شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً لافتاً في الساحة اليمنية ومنطقة البحر الأحمر، مع إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه العاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية، بالتوازي مع توجيه إنذار عاجل بإخلاء ميناء الحديدة من المدنيين.

ضربات متبادلة وتحذيرات ميناء الحديدة

أوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، أن العمليات العسكرية الجارية تهدف إلى تحييد مصادر التهديد وتدمير مستودعات إمداد وورش تصنيع الصواريخ الباليستية والمسيّرات التابعة لجماعة الحوثي في مناطق صنعاء وصعدة وتعز.

في المقابل، أعلنت الجماعة استهداف مواقع حيوية داخل الأراضي السعودية شملت العاصمة الرياض ومنشآت في الشرقية وخميس مشيط، ملوحةً باستهداف الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر في حال تنفيذ ضربات تطال ميناء الحديدة. وكانت قيادة التحالف قد أصدرت أوامر وتنبيهات لإخلاء المدنيين من محيط ميناء الحديدة تمهيداً لاستهداف قدرات تُستخدم لأغراض عسكرية وتهريب الأسلحة.

قلق أممي وتحذيرات ملاحية

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء وتيرة التصعيد الأخيرة، مؤكدة ضرورة تحييد المنشآت المدنية والموانئ الحيوية لضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والغذائية إلى ملايين السكان في اليمن.

ويتزامن هذا التوتر مع تحذيرات بحرية متجددة للسفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب وخليج عدن، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع رقعتها بما يهدد أمن الطاقة والملاحة الدولية.