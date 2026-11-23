اختتمت الأسواق المصرية والعالمية تعاملات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 على تحركات لافتة في المعادن النفيسة وسوق الصرف والأسهم؛ إذ سجّل الذهب ارتداداً قوياً عالمياً ومحلياً عقب أسبوع متقلب، بينما شهد الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً في البنوك المصرية بالتوازي مع مكاسب قوية للبورصة واستمرار هبوط أسعار النفط العالمية.

الذهب يعاود الصعود عالمياً ومحلياً بختام الإثنين

قفزت العقود الفورية والآجلة للذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم بنسبة تراوحت بين 2.4% و3.9% لتتداول مجدداً فوق نطاق 3,600 إلى 3,650 دولاراً للأونصة، مدفوعةً بعمليات شراء لاقتناص الفرص وتغطية مراكز البيع وتراجع حدة الضغوط البيعية بعد أسوأ أداء أسبوعي للمعدن الأصفر منذ مارس الماضي.

وانعكس الارتداد العالمي سريعاً على سوق الصاغة في مصر بختام تعاملات الإثنين دون مصنعية:

جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً): ارتفع ليسجل نحو 5,715 جنيهاً .

جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6,503 جنيهات.

تراجع طفيف للدولار ومكاسب 75.26 مليار جنيه للبورصة المصرية

على صعيد سوق الصرف المحلي، سجّل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه تراجعاً طفيفاً بنحو 7 إلى 8 قروش بختام تعاملات البنوك المصرية اليوم؛ حيث بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 54.29 جنيه للشراء و54.39 جنيه للبيع.

وفي سوق الأوراق المالية، أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع جماعي لافت؛ إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.44%، وحقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت نحو 75.26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.996 تريليون جنيه.

ملخص تحركات الأسواق بختام الإثنين 23 نوفمبر 2026

المؤشر / السلعة السعر / الأداء بختام الإثنين الاتجاه اليومي أونصة الذهب عالمياً فوق 3,600 – 3,650 دولاراً صعود قوي (+2.4% إلى +3.9%) الذهب عيار 21 في مصر 5,715 جنيهاً (دون مصنعية) ارتفاع الدولار (الأهلي المصري وبنك مصر) 54.29 شراء / 54.39 بيع تراجع طفيف (7–8 قروش) البورصة المصرية (EGX30) مكاسب سوقية 75.26 مليار جنيه ارتفاع جماعي (+1.44%) خام برنت / غرب تكساس (WTI) قرب 92.00 – 92.30 دولار / ~83 دولاراً تراجع للأسبوع الثالث

النفط يواصل التراجع وسط ترقب اقتصادي عالمي

بخلاف انتعاش الأسهم والذهب، واصلت أسعار النفط الخام خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي؛ إذ تحرك خام برنت حول مستويات 92.00 إلى 92.30 دولاراً للبرميل، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) قرب 83 دولاراً للبرميل وسط مخاوف متباينة بشأن الطلب العالمي، مقابل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحدّ من هبوط أكبر للخام.