شهدت أسواق المال العالمية ووول ستريت اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 واحدة من أعنف جلسات الارتداد الصعودي في تاريخ قطاع التكنولوجيا، بعدما صوّت مجلس إدارة شركة «إنفيديا» (Nvidia) بالإجماع على إعادة الشريك المؤسس جينسن هوانغ إلى منصبه كرئيس ورئيس تنفيذي وعضو بمجلس الإدارة بأثر فوري، في تحوّل دراماتيكي جاء بعد أقل من أسبوعين على استقالته المفاجئة في 12 نوفمبر الجاري.

مكاسب قياسية في جلسة واحدة: 900 مليار دولار فوق حاجز الـ 4 تريليونات

أطلق الإعلان موجة شراء كاسحة بدّدت حالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين طوال الأسبوع الماضي، وجاءت أبرز أرقام الجلسة على النحو التالي:

سهم إنفيديا (NVDA): قفز بنسبة تراوحت بين 30% و33% خلال جلسة واحدة، مضيفاً نحو 900 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتعود مجدداً فوق حاجز 4 تريليونات دولار بعدما كانت قد هبطت إلى قاع قرب 3.14 تريليون دولار.

مؤشر ناسداك المجمع (Nasdaq): ارتفع بأكثر من 6% ليعوض جزءاً ضخماً من خسائر الأسبوع الماضي التي بلغت نحو 10%.

مؤشر S&P 500: صعد بنحو 4.5% إلى 5% مدعوماً بموجة ارتياح شاملة في قطاع أشباه الموصلات والحوسبة السحابية.

أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: سجلت شركات مرتبطة بمنظومة الحوسبة مثل CoreWeave وMicron وOracle مكاسب قوية من رقمين.

خلفية القرار والموقف الأمريكي الرسمي

أوضح مجلس إدارة إنفيديا في بيانه أن قرار إعادة هوانغ استند إلى مشاورات ومعلومات من مستويات رفيعة في الحكومة الأمريكية — وسط دعم علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعودته — منحت المجلس ثقة كاملة بأن توليه القيادة مجدداً «لا يمثّل أي خطر على الأمن القومي»، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أعقب تنحيه قبل نحو أسبوعين.

هل انتهت كل التحديات أمام إنفيديا؟

رغم موجة الارتياح الواسعة في الأسواق وتبدّد المخاوف الفورية بشأن حوكمة الشركة واستمرارية إنفاق شركات التقنية الكبرى على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يشير محللو وول ستريت إلى أن الملف التنظيمي لم يُغلق بالكامل؛ إذ لا يزال من المنتظر أن يواجه هوانغ جلسات استماع رقابية أمام الكونغرس تتعلق بضوابط تصدير الرقائق المتقدمة والامتثال التقني، إلى جانب استمرار بعض المراجعات والتحقيقات المستقلة.

ويرى خبراء الأسواق أن جلسة اليوم أعادت الثقة المؤقتة إلى «تجارة الذكاء الاصطناعي» العالمية قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، في مقدمتها مؤشرات مديري المشتريات (PMI) ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التضخم الأساسية (PCE).