تعيش صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية واحدة من أكثر مراحلها اشتعالاً منذ انطلاق ثورة النماذج التوليدية، مع تتابع إطلاقات كبرى من جوجل وOpenAI وأنثروبيك خلال الأيام القليلة الماضية من نوفمبر 2026، بالتزامن مع تصاعد غير مسبوق في التحذيرات العلمية بشأن سرعة تطور هذه النماذج مع اقتراب عام 2027.

جوجل توسّع عائلة الجيل الرابع: «Gemini 4 Neon» و«Genie 4»

واصلت جوجل وتيرتها المتسارعة في تحديث منظومة Gemini 4 بطرح نموذج Gemini 4 Neon، الذي يتموضع في المنطقة المتوازنة بين النموذج الثقيل Carbon والنموذج الخفيف السريع Hydrogen. ويستهدف «نيون» مهام هندسة البرمجيات المعقدة وتنفيذ خطوات الوكلاء الذكيين المتعددة بكفاءة عالية في استهلاك الرموز (Tokens).

وبالتوازي، أتاحت جوجل نموذج محاكاة العوالم التفاعلية Genie 4 للاستخدام العام عبر واجهة Interactions API، ما يمكّن المطورين من توليد وبث عوالم تفاعلية حية بالفيديو بدقة 24 إطاراً في الثانية مع صوت ستيريو متزامن عبر تقنية WebRTC وقابلية التوجيه المباشر أثناء التشغيل، إلى جانب دمج أعمق لميزة «الذكاء الشخصي» لربط محادثات Gemini بملفات Drive والبحث الذكي.

رد OpenAI: عائلة «GPT-6.2 Astra وSol» ومبادرة قياس «الحيرة»

في المقابل، عزّزت شركة OpenAI حضورها في بيئات الأعمال والبرمجة عبر تحديثات عائلة GPT-6.2 التي تضم نموذج GPT-6.2 Astra الموجه لحل المشكلات المعقدة والبرمجة الاحترافية بتفوق لافت في اختبارات التفكير المجرد مثل ARC-AGI-2، إلى جانب النموذج الاقتصادي Sol المخصص للاستخدامات عالية الكثافة منخفضة التكلفة، فضلاً عن إطلاق مركز الأعمال التجريبي داخل ChatGPT.

لكن الحدث الأبرز من OpenAI جاء خلال الساعات الماضية عبر مبادرة علمية أطلقها كبير العلماء ياكوب باتشوكي بعنوان «الحيرة والذكاء» (Perplexity and Intelligence)، نشر فيها منحنيات التدريب الداخلية ودعا شركات الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد مقياس موحد للخسارة الإحصائية (Cross-Entropy / Perplexity) كمعيار مشترك لضبط وتيرة السلامة قبل بلوغ عتبات قدرات حرجة.

مقارنة سريعة لأبرز النماذج المتصدرة في نوفمبر 2026

الشركة النموذج الأحدث نقطة القوة الرئيسية الاستخدام الأبرز Google Gemini 4 Neon & Genie 4 كفاءة الوكلاء متعددي الخطوات + محاكاة العوالم التفاعلية الحية هندسة البرمجيات، الوكلاء، المحاكاة التفاعلية OpenAI GPT-6.2 Astra & Sol التفكير المجرد العميق (ARC-AGI-2) + بديل اقتصادي سريع الأبحاث، البرمجة المعقدة، تطبيقات الأعمال Anthropic Claude Fable 5.2 & Mythos 5.2 صدارة اختبارات الكود + منظومة Claude Ship وخصوصية EFS فرق التطوير، البنوك، المؤسسات الكبرى DeepSeek DeepSeek V4.1-Flash أفضل معادلة سعر مقابل أداء في فئة الأوزان المفتوحة التشغيل منخفض التكلفة والتطبيقات المفتوحة

لماذا تتصاعد التحذيرات من عام 2027؟

تزامن هذا التنافس المحموم مع تحذيرات لافتة؛ إذ نبّهت أبحاث OpenAI إلى أن قدرة النماذج على المساهمة الذاتية في تطوير أبحاث البرمجيات والذكاء الاصطناعي قد تخلق تسارعاً يصعب على أدوات السلامة التقليدية ملاحقته خلال 2027. وفي السياق ذاته، أطلق ألكسندر وانغ كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا (Meta) تحذيراً مماثلاً بأن الاقتراب من قدرات الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) يجعل قرارات العام المقبل حاسمة للإبقاء على السيطرة البشرية.