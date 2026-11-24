سجلت أسعار اللحوم اليوم في مصر تبايناً بين محلات الجزارة والمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة. وتراوح سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز في محلات الجزارة بين 400 و450 جنيهاً بحسب القطعية والمحافظة، وسجل كيلو الضأن بين 420 و480 جنيهاً، واللحم المفروم البلدي نحو 420 جنيهاً.

وفي المقابل، تطرح المنافذ الحكومية اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة تبدأ من 280 إلى 350 جنيهاً للكيلو، ومكعبات الكندوز بنحو 320 جنيهاً، بينما تباع اللحوم السودانية والمبردة بين 240 و280 جنيهاً للكيلو، لتخفيف العبء عن الأسر.