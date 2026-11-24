استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بين 68 و72 جنيهاً، ليصل إلى المستهلك في محلات التجزئة بين 80 و88 جنيهاً للكيلو. وسجلت الفراخ الساسو 82 جنيهاً، والبلدي نحو 115 جنيهاً للكيلو.

وفي قطاع البيض، استقرت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة عند 114 إلى 117 جنيهاً وتباع للمستهلك بنحو 128 جنيهاً، وسجلت كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهاً بالمزرعة ونحو 135 جنيهاً للمستهلك، بينما استقر البيض البلدي عند 132 جنيهاً للمستهلك.