شهدت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور للجملة تبايناً في التعاملات الصباحية. وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 10 و15 جنيهاً، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 18 و27 جنيهاً بحسب الجودة، بينما تراوح سعر كيلو البصل (الأبيض والأحمر) بين 15 و20 جنيهاً للكيلو، وسجلت الكوسة ما بين 8 و14 جنيهاً.

وفي أصناف الفاكهة، سجل البرتقال البلدي بين 9 و13 جنيهاً، واليوسفي بين 10 و16 جنيهاً، وتراوح الموز البلدي بين 15 و20 جنيهاً للكيلو. ويضاف لهذه الأسعار ما بين 4 و8 جنيهات في محلات التجزئة للمستهلك النهائي.