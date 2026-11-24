سجلت أسعار العملات العربية اليوم استقراراً أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر. وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 14.39 جنيهاً للشراء و14.49 جنيهاً للبيع، وسط طلب نشط لتلبية نفقات رحلات العمرة والتنقلات الإقليمية.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية 14.77 جنيهاً للشراء و14.83 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 176.50 جنيهاً للشراء و177.80 جنيهاً للبيع. وتؤكد البنوك توافر السيولة اللازمة للتحويلات والمعاملات التجارية دون معوقات.