سجّلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات المصانع والشركات، مع تباينات طفيفة بين المناطق نتيجة تكاليف النقل وهامش ربح التجار عند الوصول للمستهلك النهائي.
أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع
الشركة / النوع
متوسط السعر للطن (تسليم أرض المصنع)
حديد عز (الأطوال)
40,850 إلى 41,389 جنيهاً
حديد عز (اللفائف)
نحو 38,000 جنيه
حديد بشاي
39,800 إلى 40,200 جنيه
السويس للصلب
نحو 39,950 جنيهاً
حديد المراكبي / العتال
39,400 إلى 39,800 جنيه
حديد المصريين / الجارحي
38,500 إلى 39,400 جنيه
الحديد الاستثماري
38,344 إلى 38,869 جنيهاً
الجيوشي / مصر ستيل
36,000 إلى 36,500 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية
الأسمنت الرمادي: سجل متوسطاً يتراوح بين 3,940 و4,194 جنيهاً للطن وفق المنطقة ورصد بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.
أسمنت السويس: سجل نحو 3,880 جنيهاً للطن.
أسمنت السويدي: سجل نحو 3,650 جنيهاً للطن تسليم المصنع.
متوسط سعر الأسمنت للمستهلك: يدور حول 4,200 جنيه للطن شاملاً النقل وهامش التجار.
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