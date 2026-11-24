سجّلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات المصانع والشركات، مع تباينات طفيفة بين المناطق نتيجة تكاليف النقل وهامش ربح التجار عند الوصول للمستهلك النهائي.

أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع

الشركة / النوع متوسط السعر للطن (تسليم أرض المصنع) حديد عز (الأطوال) 40,850 إلى 41,389 جنيهاً حديد عز (اللفائف) نحو 38,000 جنيه حديد بشاي 39,800 إلى 40,200 جنيه السويس للصلب نحو 39,950 جنيهاً حديد المراكبي / العتال 39,400 إلى 39,800 جنيه حديد المصريين / الجارحي 38,500 إلى 39,400 جنيه الحديد الاستثماري 38,344 إلى 38,869 جنيهاً الجيوشي / مصر ستيل 36,000 إلى 36,500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية