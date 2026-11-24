شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 استقراراً نسبياً في تعاملات المزرعة والبورصة .

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة والأسواق

الصنف السعر في البورصة (المزرعة) السعر للمستهلك الدواجن البيضاء 63 إلى 64 جنيهاً 73 إلى 85 جنيهاً الدواجن الساسو (الحمراء) 80 إلى 81 جنيهاً 90 إلى 105 جنيهات الدواجن البلدي 100 إلى 101 جنيه نحو 110 جنيهات أمهات الدواجن البيضاء 65 إلى 66 جنيهاً —

أسعار كرتونة البيض اليوم للمستهلك

كرتونة البيض الأبيض: سجّلت 114 إلى 117 جنيهاً في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 121 إلى 125 جنيهاً .

كرتونة البيض الأحمر: سجّلت 122 إلى 124.5 جنيهاً في المزرعة، وللمستهلك بين 133 و134.5 جنيهاً .

كرتونة البيض البلدي: سجّلت 122 إلى 123 جنيهاً في المزرعة، وللمستهلك بين 132 و133 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات والقطعان

تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 18 و25 جنيهاً، والكتكوت الأبيض قطعان بين 13 و13.5 جنيهاً، بينما سجل كتكوت الساسو ما بين 17 و18 جنيهاً، والبلدي المشعر بين 8.5 و9.5 جنيهات، والهجين بين 11 و12 جنيهاً.