استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم عند مستويات مرتفعة، حيث تتراوح العقود الآجلة لخام برنت القياسي بين 86 و89 دولاراً للبرميل، فيما يتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 82 إلى 84 دولاراً للبرميل، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الاقتصاد العالمي وسياسات الطاقة.

وتتأثر أسواق الطاقة بتوازن دقيق بين قرارات تحالف "أوبك بلس" للحفاظ على استقرار المعروض النفطي، وتنامي الطلب الموسمي على الوقود في الأسواق الآسيوية والأوروبية، مع استمرار المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية وحركة الملاحة الدولية.