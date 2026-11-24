سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بأسواق الصاغة، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً ليتراوح بين 5680 و5715 جنيهاً دون مصنعية. وبلغ سعر جرام عيار 24 نحو 6480 جنيهاً، وسجل جرام عيار 18 نحو 4860 جنيهاً، فيما قفز الجنيه الذهب زنة 8 غرامات إلى نحو 45,720 جنيهاً.

وتتراوح قيمة المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 150 و250 جنيهاً للجرام بحسب الشركة ونوع المشغولات. ويأتي هذا الصعود القوي بالتزامن مع اشتعال أسعار الذهب في البورصات العالمية قرب مستويات قياسية تاريخية، وسط إقبال واسع على الملاذات الآمنة.