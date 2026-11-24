توفّر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سريعة تتيح للمستفيدين والمتقدمين لبرنامج «تكافل وكرامة» الاستعلام عن حالة البطاقة ومعرفة نتيجة الطلب بالرقم القومي من المنزل، دون الحاجة للانتظار في الوحدات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

للاطلاع على موقف البطاقة أو أسباب التجميد والإيقاف فورياً عبر البوابة الرسمية للوزارة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة على الرابط الرسمي tk.moss.gov.eg أو عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً لصاحب البطاقة أو مقدم الطلب في الخانة المخصصة بدقة. الضغط على زر «استعلام» لتظهر النتيجة فوراً على الشاشة.

البيانات التي تظهر بعد الاستعلام

المحافظة والإدارة والوحدة الاجتماعية المسجّل بها المواطن.

الرقم القومي واسم صاحب البطاقة ونوعها ( تكافل أو كرامة ).

حالة البطاقة: سواء كانت سارية، أو متوقفة، أو مجمدة مع توضيح السبب في حال الإيقاف.

قنوات الشكاوى والتظلمات الرسمية

الوسيلة البيانات المعتمدة للتواصل الاستخدام البوابة الإلكترونية tk.moss.gov.eg الاستعلام بالرقم القومي وتسجيل التظلمات الخط الساخن 19680 الشكاوى والاستفسارات الصوتية طوال اليوم البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg إرسال شكاوى التظلم والمستندات المرفقة

ويُنصح في حال ظهور حالة «مجمدة» أو «موقوفة» بمراجعة سبب الوقف الظاهر في نتيجة الاستعلام وتحديث المستندات المطلوبة عبر الوحدة الاجتماعية التابع لها المواطن لإعادة التفعيل.

ضوابط الصرف وشروط استمرار استحقاق الدعم

تشدد وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة تحديث البيانات الأسرية والصحية بصورة دورية لضمان استمرارية صرف دعم تكافل وكرامة، مع الالتزام بانتظام حضور الأبناء في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% ومتابعة التطعيمات الأساسية للأطفال، وعدم امتلاك أصول عقارية أو مركبات حديثة تتعارض مع معايير الاستحقاق، كما يُصرف الدعم شهرياً عبر بطاقات «ميزة» من ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري وفروع بنك ناصر الاجتماعي.