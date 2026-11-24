سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، حيث وصل إلى 54.34 EGP بزيادة قدرها 0.14 EGP بنسبة 0.26% مقارنة بأسعار الأمس. واكتست شاشات التداول باللون الأخضر أمام العملة المحلية في معظم التعاملات اليومية.

العملة السعر الدولار الأمريكي 54.34 جنيه اليورو 59.30 جنيه الريال السعودي 14.50 جنيه الجنيه الإسترليني 70.87 جنيه الدينار الكويتي 174.27 جنيه الدرهم الإماراتي 14.80 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

تتحرك أسعار الصرف في السوق المحلي بناءً على عوامل العرض والطلب وحجم الإقبال على شراء العملات الصعبة لتغطية عمليات التجارة أو الادخار. ويرتبط هذا التحرك بمدى توافر السيولة واحتياجات السوق اليومية، وهو ما يفسر الصعود الجماعي للعملات أمام الجنيه اليوم.

تحركات العملات العربية والأوروبية

لم يقتصر الارتفاع على العملة الأمريكية وحدها، بل امتد ليشمل العملات العربية والأوروبية الرئيسية بنسب متفاوته:

الريال السعودي: ارتفع إلى 14.50 EGP بعد أن صعد بمقدار 0.04 EGP وبنسبة 0.27%.

ارتفع إلى 14.50 EGP بعد أن صعد بمقدار 0.04 EGP وبنسبة 0.27%. الدرهم الإماراتي: صعد إلى 14.80 EGP بزيادة قدرها 0.04 EGP وبنسبة 0.26%.

صعد إلى 14.80 EGP بزيادة قدرها 0.04 EGP وبنسبة 0.26%. الدينار الكويتي: سجل 174.27 EGP محققاً ارتفاعاً بقيمة 0.11 EGP وبنسبة 0.06%.

سجل 174.27 EGP محققاً ارتفاعاً بقيمة 0.11 EGP وبنسبة 0.06%. اليورو الأوروبي: وصل إلى 59.30 EGP بعد زيادة طفيفة بلغت 0.01 EGP بنسبة 0.02%.

وصل إلى 59.30 EGP بعد زيادة طفيفة بلغت 0.01 EGP بنسبة 0.02%. الجنيه الإسترليني: ارتفع إلى 70.87 EGP بمقدار 0.05 EGP وبنسبة 0.07%.

تؤثر هذه الارتفاعات بشكل مباشر على تكلفة تدبير العملة للمشترين والمستوردين، بينما تمنح المدخرين بالعملات الأجنبية زيادة في قيمة حيازاتهم عند تقويمه بالجنيه. وينصح دائماً بمتابعة لوحات التغيير اليومية لمتابعة حركة السوق أولاً بأول.