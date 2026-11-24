تراجعت أسعار الذهب في الصاغة المصرية مع بداية تعاملات اليوم، متأثرة بهبوط الشاشة العالمية وانخفاض سعر الأونصة في الأسواق الخارجية. وانخفضت جميع الأعيرة بنسبة طفيفة بلغت 0.13% مقارنة بأسعار يوم أمس، ليواصل السوق المحلي التحرك في نطاق متقارب يعكس حركة المعدن الأصفر عالمياً وسعر صرف الدولار.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 6,485 جنيه ذهب عيار 21 5,674 جنيه ذهب عيار 18 4,864 جنيه الجنيه الذهب 45,396 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,621.30 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

حركة الأعيرة والجنيه الذهب

سجل عيار 21، وهو الأكثر انتشاراً وتداولاً في الشارع المصري، تراجعاً بقيمة 7.55 EGP للجرام الواحد ليصل إلى 5,674 EGP. أما عيار 24 الأعلى نقاءً فقد هبط بمقدار 8.63 EGP ليسجل الجرام 6,485 EGP. وفي الوقت نفسه، انخفض عيار 18 الأكثر إقبالاً في المشغولات الحديثة بقيمة 6.47 EGP ليُباع الجرام بسعر 4,864 EGP.

ولم يكن الجنيه الذهب، الذي يزن 8 grams من عيار 21 والفضل لدى قطاع واسع من المدخرين، بعيداً عن هذا التراجع؛ حيث فقد 60.40 EGP من قيمته ليتراجع إلى 45,396 EGP. ويعد هذا الهبوط انعكاساً المباشر لانخفاض خام الذهب دون أن يطرأ تغيير كبير على حركة الطلب المحلي.

تأثير الأونصة العالمية

يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الشاشة العالمية وسعر صرف الدولار المحلي. وقد انخفضت سعر الأونصة العالمية، التي تعادل 31.1 grams، بمقدار 14.25 USD وبنسبة 0.39% لتسجل 3,621.30 USD. هذا التراجع الخارجي هو المحرك الأساسي لانخفاض الأسعار اليوم في المحلات التجارية.

بالنسبة للمشترين والراغبين في الإدخار، فإن التراجعات الطفيفة توفر استقراراً نسبياً في حركة السوق وتتيح فرصة لمتابعة الشراء دون قفزات مفاجئة. وتظل متابعة الأونصة العالمية والتحركات اليومية هي المعيار الأهم لتحديد الوقت المناسب للشراء أو البيع.