حجز منتخب إيطاليا مقعده في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، عقب تغلبه على منتخب ساحل العاج بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 في دولة قطر.

تفاصيل الأهداف والقرارات التحكيمية في المباراة

افتتح فرانشيسكو غاسباريلو التسجيل للمنتخب الإيطالي عند الدقيقة 28 من عمر اللقاء. وضاعف فرانشيسكو أوليفيري النتيجة لإيطاليا بإحرازه الهدف الثاني عبر ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 70.

وقلص هرافات دياباتي الفارق لساحل العاج بتسجيله الهدف الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 100. وشهدت الموقعة إلغاء هدف للإيطالي دييغو بيريلو بداعي التسلل في الدقيقة 22، كما تدخلت تقنية الفيديو المساعد للتراجع عن احتساب ركلة جزاء للإيفواريين في الدقيقة 77.

موقف إيطاليا في المجموعة الخامسة

سجلت إيطاليا انتصارها الثاني على التوالي في المسابقة، وذلك بعد فوزها السابق على جامايكا بسداسية نظيفة يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026. وتعتلي إيطاليا صدارة المجموعة الخامسة بعد أن رفعت رصيدها إلى 6 نقاط.

وأمّن هذا الفوز عدم هبوط المنتخب الإيطالي إلى أدنى من المرتبة الثالثة في مجموعته. وتضمن إيطاليا عبورها رسمياً إلى دور الـ 32 حتى لو أنهت مرحلة المجموعات في المركز الثالث، كأحد أفضل المنتخبات المحتلة لهذا الترتيب.

ترتيب بقية منتخبات المجموعة

يأتي منتخب ساحل العاج في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط. وتتساوى أوزبكستان مع الإيفواريين بذات الرصيد البالغ 3 نقاط في المركز الثالث، بينما يقبع منتخب جامايكا في الذيل دون أي نقطة.