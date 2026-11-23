وسّعت شركة "جوجل" ميزة الذكاء الشخصي في وضع "AI Mode" اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، لتشمل خدمات "Google Drive" و"Wallet" وتطبيق "Gemini". وتعتمد الميزة على البيانات المخزنة للمستخدم لتقديم إجابات مخصصة، بعد أن كان دعمها يقتصر في السابق على تطبيقات "Google Photos" و"Gmail" و"Calendar".

دمج المستندات والبيانات المالية في وضع الذكاء الاصطناعي

يتيح دمج "Google Drive" لوضع "AI Mode" قراءة المستندات وجداول البيانات وملفات "PDF". كما أُضيف دمج "Google Wallet" إلى هذا الوضع عقب إتاحته في تطبيق "Gemini".

تقتصر صلاحيات النظام لأسباب أمنية على قراءة بيانات الحسابات المالية فقط، دون السماح له بتحويل الأموال أو إدارتها أو استثمارها. وتساعد هذه الخصائص المستخدمين في تخطيط الأهداف المالية وتقليل النفقات اليومية، إلى جانب تحسين الاستفادة من ميزات البطاقات الائتمانية ورصيد النقاط والمكافآت المرتبطة بـ "Wallet".

ارتباط آمن وتطوير للمحادثات مع تطبيق Gemini

يُرْبَطُ تطبيق "Gemini" بأمان مع ميزة الذكاء الشخصي في وضع "AI Mode"، مما يتيح تبادل البيانات والأفكار بينهما للبناء عليها. ويوفر التحديث تطويرًا للميزة القائمة التي تسمح لتطبيق "Gemini" باستخدام سجل البحث في صياغة الإجابات.

ويكتسب وضع "AI Mode" القدرة على الوصول إلى محادثات "Gemini" والملفات والصور والمقاطع المرفقة والمواقع. وأصبح خيار تفعيل هذا الربط متاحًا يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على أن تُطلق الميزة فعليًّا خلال الأسابيع القادمة.

تحكم شامل ونتائج مخصصة للمستخدمين

يستطيع المستخدمون التحكم بميزة الذكاء الشخصي من خلال صفحة إعدادات مخصصة. وستظهر قريبًا أيقونة "التخصيص" أسفل الردود لاستعراض السياق الذي أُجري بناءً عليه تقديم الإجابة.

تجعل التحديثات الجديدة إجابات "AI Overviews" و"AI Mode" أكثر ملاءمة لشخصية كل مستخدم. كما تسمح بمتابعة البحث للتخطيط للرحلات في جلسات جديدة دون الحاجة لتكرار المدخلات، مع توفير خيار تعديل التخصيص أو إيقافه في أي وقت عبر إعدادات البحث.