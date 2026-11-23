كشفت شركة هونر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 عن سماعاتها الجديدة Honor Earbuds Clip بالتزامن مع كشفها عن سلسلة هواتف Honor 700. وجاءت هذه السماعة لتقدم خياراً اقتصادياً وبفئة أدنى مقارنة بطراز Honor Earbuds Clip-On Pro الذي ظهر في شهر مايو الماضي.

السعر وتوافر المنتجات في الأسواق

فتحت الشركة باب الحجز المسبق للشراء عبر منافذ البيع الرسمية التابعة لها داخل الصين بسعر إطلاقي يبلغ 449 يواناً، أي ما يقارب 67 دولاراً أمريكياً. وتبدأ عمليات البيع الرسمي للجمهور يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026. ولم تكشف هونر حتى الآن عن أي خطط لتوزيع السماعة في الأسواق العالمية.

تصميم الهيكل الخارجي والألوان

تأتي كل سماعة بوزن 5.6 غرامات وبأبعاد تبدأ من 28.1 وتصل إلى 20.5 ثم 24.1 ملم، وتتوافر باللونين الأسود النجمي والأبيض اللؤلؤي. واعتمدت الشركة في تصنيع الجسر المفتوح على شكل حرف C على السيليكون السائل الآمن غذائياً، والمزود من الداخل بمعدن التيتانيوم المرن. واختارت هونر لانحناءة الجسر شكلاً يماثل رقبة البجعة بهدف إيجاد مساحة أكبر محيطة بقناة الأذن.

الخصائص الصوتية والبطارية والمقاومة

تضم كل سماعة محركاً ديناميكياً مقاس 10.8 ملم مدعوماً بدارة مغناطيسية مزدوجة وطلاء من التيتانيوم، مع دعم ترميز LHDC 5.0 عالي الدقة دون فقدان الصوت بنمط 24 بت. ودمجت هونر نظاماً صوتياً عكسياً يقلل تسرب الصوت إلى الخارج ويوجهه بدقة نحو الأذن. وتصل مدة التشغيل إلى 10 ساعات للسماعة الواحدة وتزيد إلى 40 ساعة باستخدام علبة الشحن، بينما يمنح الشحن السريع لمدة 10 دقائق ثلاث ساعات من الاستماع. وحصلت السماعة على معيار IP54 في المقاومة ضد الماء والغبار.

الميزات البرمجية وإمكانية الاتصال

تسمح السماعة بالاتصال بجهازين في الوقت نفسه، وتدعم خاصية مشاركة الصوت والاستشعار التلقائي عند الارتداء. وتتضمن الحزمة البرمجية مساعد YOYO الصوتي ومترجم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزتي البث الذكي ومساعد التسجيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.