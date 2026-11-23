نجح المطور كودي كولييه يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 في إطلاق تطبيق مجاني ومفتوح المصدر يُدعى "NO SPEAKER"، يُمكّن السطح الزجاجي للوحة التحكم في حواسيب "MacBook" من إخراج أصوات الموسيقى والحديث عبر الاهتزاز.

آلية عمل الأداة وتقنيات التردد

تستغل الأداة المحرك اللمسي المسؤول عن محاكاة شعور الضغط في لوحات "Force Touch"؛ حيث يؤدي تشغيل هذا المحرك بترددات متغيرة إلى إحداث اهتزازات سريعة في الزجاج تطلق موجات صوتية مسموعة. وتستمر اللوحة في إصدار هذه الأصوات حتى لو كان خيار كتم الصوت مفعلاً في سماعات الجهاز الأساسية.

قدّم كولييه مقطعاً مرئياً عبر منصة "X" امتد لنحو دقيقة ونصف، تضمن معزوفات وإيقاعات وكلاماً ملفوظاً، إضافة إلى مقطع راب قصير. كما يستطيع المستخدم تعديل نبرة الصوت الصادر بمجرد تحريك أصبعه على سطح لوحة التحكم.

معالجة الصوت والخيارات المتاحة

تعتمد الأداة على برمجية تحويل النصوص إلى كلام الموجودة في نظام "macOS" لإنتاج المادة الصوتية الأولى. ثم تُقسّم البرمجية المادة إلى أجزاء دقيقة وتستخلص تردداتها الأساسية لنطق نصوص واضحة، حيث يعيد المحرك بث نسخة خفيفة ومبسطة بنبرة آلية.

يستطيع مستخدمو البرمجية كتابة نصوص خاصة لتقوم الأداة بنطقها، أو انتقاء أصوات مثبتة سابقاً في نظام التشغيل. وأوضح كولييه أن قراءة النص أثناء صدوره تجعل الاستماع أكثر وضوحاً، مبيناً أن وضع الحاسوب فوق سطح طاولة يرفع جودة الصوت الناتج. ولا تعمل الأداة كمخرج صوتي تقليدي يخدم التطبيقات الأخرى أو الملفات المعتادة.

المتطلبات التقنية والقيود البرمجية

تعتمد البرمجية على إطار "MultitouchSupport" غير المتاح للمطورين من جانب شركة "Apple"، وهو ما يتيح إدارة سرعة اهتزاز اللوحة وقوته بعيداً عن نمط النقرات المعتاد. ونتيجة لغياب الدعم الرسمي لهذه الاستخدامات من الشركة المصنعة، فإن أي تحديث مستقبلي لنظام "macOS" قد يعطل عمل الأداة.

تستلزم الأداة وجود لوحة "Force Touch"، وتعمل على الأجهزة المزودة بشرائح "Apple" بدءاً من نظام "macOS Monterey"، بينما تشترط توفر نظام "macOS Ventura" أو النسخ الأحدث على حواسيب "Intel".

سلامة الأجهزة والتوافر

أكد كولييه أن تشغيل الأداة لا يتجاوز الحدود القصوى لقوة المحرك اللمسي المصممة طبيعياً. بينما لم تتضح بعد الآثار المحتملة للاستخدام الطويل على سلامة لوحة التحكم وافتراضيتها الفنية.

يمكن للحصول على البرمجية تحميلها مجاناً في الوقت الحالي عن طريق منصة "GitHub".