تعتمد شركة أبل حالياً وبشكل حصري على شركة سامسونج ديسبلاي الكورية الجنوبية لتوريد شاشات أوليد القابلة للطي الخاصة بهواتف آيفون ديو. ومن المرجح أن يستمر هذا الاعتماد الحصري خلال الفترة القريبة القادمة، حيث تواصل الشركة الكورية توفير هذا المكون الأساسي للشركة الأمريكية منذ أن أطلقت هاتف آيفون X.

تفوق تقني وتكاليف إنتاج الجيل الأول

تعتبر سامسونج ديسبلاي المصنّع الوحيد الملائم في الوقت الراهن لتلبية احتياجات أبل من هذه التقنية. وتفوقت الشركة الكورية على منافسيها بتقديم اعتمادية أعلى وقدرة أجود على التحكم في عملية طي الشاشة.

تصل قيمة الشاشة الواحدة من طراز أوليد القابل للطي والمخصصة للجيل الأول من هاتف آيفون ديو إلى 250 دولاراً أمريكياً. وتشير التقديرات إلى إمكانية احتكار سامسونج ديسبلاي لعملية توريد هذه الشاشات لمدة تمتد خمس سنوات إضافية على الأقل.

وضع الشركات المنافسة في السوق

شاركت شركة إل جي ديسبلاي في المراحل الأولى لتطوير الشاشات القابلة للطي. لكنها لا تنتج هذه الفئة من الشاشات حالياً، ويُستبعد توريدها لصالح أبل في أفق قريب.

تنتج شركة بي أو إي الصينية شاشات قابلة للطي لصالح شركة هواوي. لكن الشركة المنافسة لسامسونج لم تنجح في تلبية معايير ضبط الجودة الدقيقة التي تفرضها أبل.

خطط مستقبلية لتنويع الموردين

قد تتجه أبل مستقبلاً إلى تدريب شركتي إل جي ديسبلاي وبي أو إي لتعتمدهما كموردَيْن إضافيَيْن للشاشات. وتتوقف هذه الخطوة على اكتساب الشركتين للخبرة اللازمة وانتشار الشاشات القابلة للطي في الأسواق.