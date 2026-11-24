أطلقت شركة سامسونج تصحيحاً أمنياً جديداً لشهر نوفمبر 2026 لمستخدمي أجهزة "Galaxy A37" داخل القارة الأوروبية في يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026. ويسهم هذا الإصدار البرمجي في سد 179 ثغرة أمنية تم رصدها مؤخراً لحماية الأجهزة من المخاطر الرقمية.

تفاصيل التحديث والترقية المتاحة

يحمل التحديث الموزع حالياً الرقم "A376BXXS7BZK1". وتُعد هذه الحزمة البرمجية هي الثانية التي تتلقاها هذه الفئة من الهواتف منذ إطلاق تحديث نظام "Android 17" المقترن بواجهة "One UI 9.0".

وتخطط الشركة لتوسيع نطاق نشر هذا التصحيح الأمني ليشمل دولاً إضافية ومناطق أخرى حول العالم بعد انتهاء المرحلة الأولى في الأسواق الأوروبية.

طريقة تثبيت الإصدار الجديد

يتلقى أصحاب أجهزة "Galaxy A37" تنبيهاً تلقائياً على الشاشة بمجرد وصول الملفات الثابتة الخاصة بشهر نوفمبر 2026 إلى أجهزتهم. كما يستطيع المستخدمون تثبيت الحزمة يدوياً عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم التوجه إلى خيار تحديث البرامج، واختيار البحث عن تحديثات جديدة.

مصير الترقية إلى واجهة One UI 9.5

أزاحت شركة سامسونج الستار في فترة سابقة من شهر نوفمبر الحالي عن واجهة "One UI 9.5" المخصصة لنظام أندرويد. وتتضمن الواجهة الحديثة تعديلات واسعة على مستوى التصميم وإضافة خصائص جديدة لتجربة المستخدم.

ودخل هاتف "Galaxy A37" ضمن قائمة الأجهزة المؤهلة لاستقبال ترقية "One UI 9.5". ورغم ذلك، لم تحدد التقديرات الرسمية جدولاً زمنياً يوضح تاريخ وصول هذه الواجهة إلى الهاتف.